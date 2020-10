Ausbildung in Corona-Zeiten

Aufgrund der Einschränkungen bleibt es weiter eine große Herausforderung, junge Leute und zukünftige Arbeitgeber zusammen zu bringen. Industrie- und Handelskammern wie die SIHK setzen dabei immer mehr auf virtuelle Angebote.

Beim Online-Azubi-Speed-Dating der letzten Wochen gab es in der Region 200 Gespräche per Telefon oder Video-Call zwischen Bewerbern und Unternehmen. Anfang November beteiligt sich die SIHK an einer großen, virtuellen Ausbildungsmesse im Ruhrgebiet, Mitte des Monats gibt es dann eine weitere Ausbildungsmesse mit Unternehmen aus der Region.