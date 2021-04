Ausbildung in Zeiten von Corona

Auch in Zeiten von Coroma macht ein Berufspraktikum Sinn. Das beweist die Bilanz einer Initiative der Agentur Mark und der Arbeitsagentur in Hagen. Diese Chance haben viele junge Leute in den Osterferien genutzt. Bei der Aktion ging es darum, jetzt noch freie Ausbildungsplätze über ein Praktikum zu besetzten.