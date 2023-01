Ausbildungsmesse 2023

Die Aussteller bieten an ihren Ständen kleinere branchenbezogene Aufgaben an. So können die Jugendlichen ausprobieren, ob ihnen das Berufsfeld liegt. Die Firmen wiederum können geschickte und interessierte Jugendliche direkt ansprechen.

Firmen, die dort als Aussteller auftreten wollen, können sich bis Ende des Monats unter www.ausbildungsmesse-hagen.de anmelden. Die Messe wird auch in diesem Jahr gemeinsam von der Agentur Mark, der Kreishandwerkerschaft, dem Märkischen Arbeitgeberverband und der SIHK organisiert.