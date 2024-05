Außerordentlich gutes Ergebnis

Mit anderen Worten: so wird es nicht weitergehen. Sogar eine Dividende von 22 Millionen an die Aktionäre ist dieses Mal drin. Grundsätzlich sieht sich die Enervie aber gut, weil breit, für die Zukunft aufgestellt. Will Kundenbindung in den Fokus rücken, die Digitalisierung vorantreiben. Dies beispielsweise auch, was flexible Tarife angeht. Und die Förderung - etwa von kleinen und großen Photovoltaikanlagen. Auch das Thema Wasserstoff habe großes Potenzial. Insgesamt werden dieses Jahr rund 50 Millionen in die Netz-Infrastruktur investiert. Darüber hinaus möchte man die Kommunen bei der Erstellung der anstehenden Wärmeplanung unterstützen und so "Partner" in der Wärmewende sein.