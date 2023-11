Ausstellung der Caritas Kampagne

Große Unterstützung von Vereinen

Die Kampagne ist schon seit längerer Zeit auf großflächigen Plakatwänden in unserer Stadt zu sehen. Und mit dabei: Viele örtliche Vereine, die die Aktion unterstützt haben. So z.B. der SSV Hagen. Als sie von der Kampagne mitbekommen haben war für sie sofort klar, dass sie mitmachen, sagt zweiter Vorsitzende des SSV Hagen Salvatore Donnici.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Mit dabei war unter anderem auch die ,,Heidefreude Boelerheide''. Auch ihnen ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein wichtiges Anliegen, sagt Vereinsmitglied der Heidefreude Christopher Paul.





Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Große Hoffnung durch die Aktion

Ziel ist es also, Inklusion in die Bereiche zu bringen, in denen es bisher nicht genug davon gab. Nicht nur für Behinderte, sondern auch für Menschen jeglicher Art von Benachteiligung. Nadine Böttcher, Vorsitzende der Caritas Werkstatt, sieht durch diese Aktion einen Lichtblick.





Your browser does not support the audio element.