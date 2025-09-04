Navigation

Ausstellung zum Gedenken an Günter Pollex im KAH

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 19:00

Das Kunst- und Atelierhaus Hagen ehrt die verstorbenen Basketballlegende Günter Pollex. Dieser hatte dort von 2011 bis zu seinem Tod Kunst geschaffen und sich auch damit einen Namen gemacht. Über 30 Werke werden gezeigt, in seinem typischen, abstrakten Stil mit Rakeltechnik.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos

Eine Chance sich zu verabschieden...

Er führte Hagen zum Sieg des DBB-Pokals und schrieb so Basketballgeschichte für unsere Stadt. Dafür ist Günter Pollex bei den meisten bekannt, doch war er auch Familienvater, in der Stadtverwaltung... und Künstler. Das Kunst- und Atelierhaus Hagen stellt jetzt ein Jahr nach seinem Tod seine Werke aus und würdigt somit sein Schaffen und Leben. Die Kunst nannte Pollex selbst seine "andere Seite", ein Kontrast zu seinem sonst rationalen, zielstrebigen Auftreten als Sportler. Mit der Ausstellung soll auch an diese Seite erinnert werden. Vernissage ist am Sonntag, dem 7. September im Haus Danne.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos
Sein altes Atelier ist fast genau wie damals erhalten. Auch der kann an Sonntagen im KAH besichtigt werden.© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos
Sein altes Atelier ist fast genau wie damals erhalten. Auch der kann an Sonntagen im KAH besichtigt werden.
© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos

Weitere Meldungen

«Note 1+»: Basketballer auf dem Weg zum deutschen Dream Team

Sport Vor nicht allzu langer Zeit befand sich Deutschland in der internationalen Basketball-Versenkung. Nun erinnern Schröder und Co. an Team USA.

Basketball-EM - Finnland - Deutschland

Basketballer locker zum EM-Gruppensieg - Portugal wartet

Sport Fünf Spiele, fünf Siege: Die deutschen Basketballer haben die EM-Vorrunde erwartungsgemäß souverän abgeschlossen. Im Achtelfinale wartet ein Außenseiter.

Basketball-EM - Finnland - Deutschland

Basketballer müssen bei EM erneut auf Chefcoach verzichten

Sport Vor mehr als einer Woche musste Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ins Krankenhaus.

Alan Ibrahimagic
skyline