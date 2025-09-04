Ausstellung zum Gedenken an Günter Pollex im KAH

Eine Chance sich zu verabschieden...

Er führte Hagen zum Sieg des DBB-Pokals und schrieb so Basketballgeschichte für unsere Stadt. Dafür ist Günter Pollex bei den meisten bekannt, doch war er auch Familienvater, in der Stadtverwaltung... und Künstler. Das Kunst- und Atelierhaus Hagen stellt jetzt ein Jahr nach seinem Tod seine Werke aus und würdigt somit sein Schaffen und Leben. Die Kunst nannte Pollex selbst seine "andere Seite", ein Kontrast zu seinem sonst rationalen, zielstrebigen Auftreten als Sportler. Mit der Ausstellung soll auch an diese Seite erinnert werden. Vernissage ist am Sonntag, dem 7. September im Haus Danne.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos