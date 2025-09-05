Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar

Riga (dpa) - Nationalcoach Alex Mumbru kehrt bei der Basketball-EM im Achtelfinale gegen Portugal auf die Trainerbank zurück. Der Spanier hat seine Baucherkrankung auskuriert und wird in der Partie an diesem Samstag (14.15 Uhr/RTL und Magentasport) in Riga wieder dabei sein. Welche Rolle Mumbru genau einnehmen wird, soll nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung am Spieltag entschieden werden.

Sollte sich Mumbru noch nicht wieder vollkommen fit fühlen, würde sein Assistent Alan Ibrahimagic wieder die Hauptverantwortung übernehmen. «Ich stelle mich auf beides ein. Ich gehe davon aus, dass Alex morgen das Spiel leitet. Dann setze ich mich hin. Wenn nicht, stelle ich mich hin», sagte Ibrahimagic im Teamhotel. Der Assistent hatte das deutsche Team in der Vorrunde übernommen und zu fünf Siegen in fünf Spielen geführt.

Mumbru hatte am Montag vergangener Woche ein «akutes Abdomen» erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen. Am Donnerstag leitete Mumbru erstmals wieder das Training.