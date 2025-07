Austausch über das Hochwasser 2021

Schon vier Jahre ist es her, doch noch immer schauen manche mehr, andere weniger besorgt auf die Volme, wenn es etwas mehr regnet. Denn das Hochwasser am 14. Juli 2021 wird Hagen nicht so schnell loslassen, ob man jetzt betroffen war oder nicht.

