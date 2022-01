Auswärtssieg für Phoenix

In der ersten Halbzeit beherrschte das Team von Coach Chris Harris Ehingen den Gegner früh und lag dank einer sehr starken Wurfquote zur Pause mit 63:40 vorn. Zielstrebigkeit und Treffsicherheit ließen im zweiten Abschnitt bei Phoenix nach und Ehingen kämpfte sich mit deutlich mehr Aggressivität zurück ins Spiel. In der Schlussphase kamen die Gastgeber auf neun Punkte heran, doch am Ende sicherte Phoenix den insgesamt verdienten Erfolg. Die Mannschaft hat nun nach der Vorrunde ein ausgeglichenes Punktekonto und startet am Samstag in der Krollmann-Arena gegen die Eisbären Bremerhaven in die Rückserie.