Navigation

Axel Prahl denkt beim «Tatort» nicht ans Aufhören

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 07:43

Der Schauspieler sieht für seine Rolle noch viele Jahre - dahinter steckt simple Mathematik.

Fototermin am Set vom Münster «Tatort»
© Rolf Vennenbernd/dpa

Fernsehen

München/Münster (dpa) - Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im «Tatort» Münster noch lange nicht ans Aufhören. «Frank Thiel ist im Film 55», sagte er der Zeitschrift «Bunte». «Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung.»

Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei «irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor», sagte er. Im Vergleich zu seiner «Tatort»-Figur habe er es in der Liebe «viel besser getroffen».

© dpa-infocom, dpa:251029-930-221820/1

Weitere Meldungen

«Marie Brand» greift Thema Organspende auf

Kino & TV Dieser Krimi arbeitet ein hochemotionales Gesellschaftsthema facettenreich und gründlich auf.

TV Ausblick ZDF - «Marie Brand und der überwundene Tod»

Regiedebüt von Jürgen Vogel läuft beim ZDF - Freitag im TV

Kino & TV Jürgen Vogel gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern in Deutschland.

Jürgen Vogel

Bombiger Start für Atomraketen-Thriller

Kino & TV Ein drohender Atomschlag, nur noch wenige Minuten zum Handeln: Kathryn Bigelow hat einen Thriller über die Zerbrechlichkeit der Weltordnung gedreht - und Millionen weltweit

«A House of Dynamite»
skyline