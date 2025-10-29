Navigation

«Wicked»-Star Cynthia Erivo veröffentlicht Memoiren - mit 38

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 11:32

Sie ist aktuell eine der angesagtesten Schauspielerinnen Hollywoods: Nun bringt «Wicked»-Star Cynthia Erivo ihre Memoiren heraus. Worum geht es?

Cynthia Erivo
© Jordan Strauss/Invision/dpa

Leute

Berlin (dpa) - «Wicked»-Schauspielerin Cynthia Erivo veröffentlicht mit 38 Jahren ihre Memoiren. Das Buch mit dem Titel «Mehr als Genug» soll am 17. Dezember auf Deutsch erscheinen, wie der Goldmann Verlag mitteilt. 

Darin schildere sie in persönlichen Anekdoten, wie sie als queere schwarze Frau im Showbusiness ihren Platz gefunden habe. Das Buch sei auch ein «kraftvolles Manifest für Diversität und Selbstakzeptanz». 

Am New Yorker Broadway hatte die gebürtige Londonerin 2016 eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival «The Color Purple» als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Erivo wurde auch mit einem Grammy und Emmy gekürt. 

Zudem wurde sie bereits dreimal für einen Oscar nominiert, zuletzt dieses Jahr als beste Hauptdarstellerin für den ersten Teil des Musicalfilms «Wicked». Der zweite Teil mit Erivo und Popstar Ariana Grande startet im November in den deutschen Kinos.

© dpa-infocom, dpa:251029-930-222711/1

Weitere Meldungen

«Hoffe, dass es losgeht» - Block erklärt Tagebucheintrag

Panorama Vor der Entführung ihrer Kinder führte Christina Block ein elektronisches Tagebuch.

Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung

Bill Kaulitz macht beim großen Krimi-Dinner der ARD mit

Kino & TV Eine überraschende Personalie: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wird sich als «Partyplaner» in das geplante Fernseh-Event «Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner» der ARD

Bill Kaulitz macht beim großen Krimi-Dinner in der ARD mit

Rebecca Mir wechselt zu RTL

Kino & TV Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung «taff» an.

Rebecca Mir
skyline