Azubi-Speed-Dating

Vom 9. bis zum 11. August können sich Jugendliche in der SIHK Akademie ausprobieren und schauen, in welche Berufsrichtung es gehen könnte. Außerdem lernen sie die Abläufe aus der Arbeitswelt kennen. Am Abschlusstag besuchen dann Firmen aus der Region die Akademie, um mit potenziellen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen.

