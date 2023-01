Azubi-Speed-Dating im April

Stimmt die Chemie - und passt das mit mehr als nur dem ersten Eindruck im Gespräch? Beide Seiten sollen hinterher möglichst schlauer sein. Ziel ist das Ausbildungsjahr 2023 oder auch schon 24. Die angebotenen Berufe sind breit gefächert: Industrie, Handelswelt oder auch Handwerk. Die Anmeldefrist für Unternehmen endet am 24. März. Das Speeddating findet dann am 20. April in der SIHK-Akademie an der Eugen Richter Straße statt.





Fragen beantwortet Petra Gregg vom Team „Passgenaue Besetzung“, Telefon 02331 390-301; E-Mail petra.gregg@hagen.ihk.de