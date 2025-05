Die Glör ist eine von nur ganz wenigen Talsperren, in denen das Baden erlaubt ist. Und das ist in diesem Sommer wieder möglich. Zum Start der Badesaison hat das Land die Daten zur Qualität der Badegewässer in NRW ausgewertet, für die Glör gibt es Bestnoten.

Die Wasserqualität wird die ganze Saison über regelmäßig vom Ruhrverband getestet. Für Sicherheit beim Baden in der Glör sorgt aber auch die DLRG, die an den Wochenenden vor Ort ist. Fürs Parken muss das gleiche gezahlt werden wie vor zwei Jahren, also vor Beginn der Straßenbauarbeiten.