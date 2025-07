Wiedereröffnung Haus Glörtal

Das Haus Glörtal wurde jetzt neu renoviert, erweitert und hat ab jetzt (23.07) wieder geöffnet. Restaurantleiter Flemming Förster, findet die Wiedereröffnung bietet dem Ort noch mehr Abwechslung:

Die neuen Pächter des Hauses, Philip und Karina Lagrave, sind nicht nur der Glörtalsperre sehr angetan, sondern auch der Gastronomie. Denn bevor sie sich dem Projekt Haus Glörtal gewidmet haben, wiedereröffneten sie auch die Kneipe "Kornkammer" in Lüdenscheid. Die Küche soll sich ändern, doch ohne auf altes komplett zu verzichten, soll ein neuer mediterraner Flair dazu kommen, erklärt Förster:

Nach einem Probe Essen am Tag vor der Eröffnung, war das Ehepaar Lagrave bereit am 23.07 die Türen für Besucher zu öffnen. Das Restaurant wird unter der Woche ab 12:00 auf machen und am Wochenende schon früher, bereits ab 10:00. Viele Besucher der Glörtalsperre ließen ihren Tag am Wasser auch damit passend in dem Restaurant ausklingen. Und auch sie sind überzeugt, die Glörtalsperre ist die Reise wert:

Die Location bietet mit dem neuem Wintergarten und dem traumhaften Panorama natürlich auch einen perfekten Ort für Veranstaltungen. Geplant ist auch schon ein Sommerfest am 6. September und bis dahin soll auch der Biergarten eröffnet werden, welcher neben Getränken auch kleine Snacks anbieten wird.