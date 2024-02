Bärbel Höhn will bewegen

Bärbel Höhn hat am Abend ihre eigene Generation in die Pflicht genommen. Im Schumacher-Museum hat die ehemalige grüne NRW-Umweltministerin kurz aus ihrem aktuellen Buch "Lasst uns was bewegen" gelesen. Vor allem hat sie frei über die aktuellen Herausforderungen gesprochen.