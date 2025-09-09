Navigation

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 17:55

Mit überwältigender Mehrheit wurde Annalena Baerbock im Juni zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Jetzt hat sie ihren neuen Job in New York offiziell angetreten.

New York (dpa) - Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist nun offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin wurde in New York in ihrem neuen Amt vereidigt. Er freue sich darauf, mit Baerbock zusammenzuarbeiten «und weiter globale Lösungen für globale Probleme zu finden», sagte UN-Generalsekretär António Guterres. 

Zuvor war Baerbocks Vorgänger Philemon Yang, der frühere Premierminister Kameruns, verabschiedet worden. «Madame, tragen Sie die Vollversammlung zu neuen Höhen», sagte Yang an Baerbock gewandt. 

Im Juni war Baerbock mit überwältigender Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. Sie ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. 

Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Als Präsidentin wird Baerbock unter anderem die Sitzungen der Generalversammlung leiten sowie Abläufe und Tagesordnungspunkte festlegen – unter anderem bei der Ende September anstehenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Staatsgästen aus aller Welt.

