Bäumchen raus!

Dort werden sie dann geschreddert und kompostiert. Deswegen ist es wichtig, dass die Bäume komplett ohne Schmuck abgelegt werden. Die Tannen sollten aber weder kleingeschnitten noch in Säcke verpackt sein.

Eine Liste aller Schulhöfe, auf denen Bäume abgelegt werden dürfen, gibt es auf der Homepage vom HEB. Die Wertstoffhöfe in Haspe und Hohenlimburg nehmen alte Weihnachtsbäume bis Ende Januar an, ebenso der HEB-Betriebshof. An der Kompostierungsanlage können sie ab dem 2. Januar abgegeben werden.





https://www.heb-hagen.de/unternehmen-heb/presse/902-weihnachtsbaum-entsorgung-nach-den-feiertagen-2023-2024.html