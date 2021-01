Weihnachtsbaumaktion des VCP

Am 09. Und am 30. Januar sammeln die Pfadfinder die ausgedienten Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende ein. Das Geld fließt in die Kinder- und Jugendarbeit des Verbands. Auch der Hagener Entsorgungsbetrieb hat noch bis Ende des Monats folgende Annahmestellen geöffnet, an denen die Bäume kostenlos abgegeben werden können:

• Wertstoffhof Haspe (Tückingstraße 2z)

• Wertstoffhof Obernahmer (Obernahmer Straße 10)

• Abgabestelle HEB-Betriebshof (Fuhrparkstraße 14-20)

• Kompostierungsanlage Donnerkuhle (Hohenlimburger Straße 7)