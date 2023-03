Bäume pflanzen für das Klima

In Haspe wurde heute etwas für den Wald getan. Unter der Aktion "Waldlokal" haben sich freiwillige Helferinnen und Helfer versammelt, um gemeinsam Jungbäume zu pflanzen und den Wald so wieder etwas grüner zu machen. Am Hasper Talsperrenweg sind wegen des Borkenkäferbefalls viele Bäume abgestorben, die jetzt neu gepflanzt wurden. Die Aktion wurde durch Spenden der Hagener Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger finanziert. Insgesamt konnten heute knapp 400 neue Bäume gepflanzt werden.