Bahnhofsmission veranstaltet Tag der Offenen Tür

Hintergrund ist der bundesweite Tag der Bahnhofsmissionen, an dem sich auch die Einrichtung in unserer Stadt beteiligt. Von 10 bis 14 Uhr kann man sich dann in den Räumen auf Gleis 8/10 umschauen, es gibt Infos über die vielen Hilfsangebote der Hagener Bahnhofsmission. Bahnhofsmissionen sind wichtuige Bestandteile der sozialen Hilfe. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 100 solche Einrichtungen. Die Bahnhofsmissionen helfen jedem, der Hilfe braucht, und zwar sofort und kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Die Hagener Mission Hagen leistet neben der praktischen Hilfe beim Ein- , Um- oder Aussteigen auch Hilfe bei sozialen Problemen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter geben dann Ratschläge und vermitteln an geeignete Einrichtungen.