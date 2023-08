Bankdaten ausgespäht und Konto geplündert

Passiert ist das schon Ende Mai, erst jetzt darf aber ein Bild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht werden. Der Unbekannte soll einen Link an das Smartphone des Opfers gesendet und so an die Kontodaten des Mannes gelangt sein. Kurz darauf ging er zu einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße und hob einen vierstelligen Geldbetrag ab. Dabei wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Für die Veröffentlichung des dabei entstandenen Bildes liegt mittlerweile ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo bittet Zeugen, die den Mann oder seinen Aufenthaltsort kennen, sich zu melden.