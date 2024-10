barrierefreie Bushaltestellen

Die neuen Fahrgastanzeigen werden dort aufgestellt, wo es viele Umsteigemöglichkeiten gibt oder es eine Verknüpfung zur Bahn gibt. Die dynamischen Fahrgastinformationsanlagen werden nach dem sogenannten „Zwei-Sinne-Prinzip“ mit Anzeige und Sprachausgabe ausgestattet.

Blinde Menschen können sich zum Beispiel Fahrpläne oder Verbindungen per Knopfdruck vorlesen lassen. Entsprechend umgebaut werden sollen Haltestellen überall in der Stadt, etwa am Emilienplatz, am Ennepeufer oder an der Volkshochschule.