Bauarbeiten A1

Diese Woche gibt es Einschränkungen an einer Zufahrt zur Autobahn 1. In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnnerstag (17./18. und 18/19.11.) wird die Anschlusssstelle Hagen-West in Richtung Köln gesperrt. Das gilt sowohl für die Auffahrt als auch für die Abfahrt.