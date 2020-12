Bauarbeiten am Samstag

Am Wochenende wird es auf den Autobahn 1 etwas enger als sonst. Grund dafür ist der Neubau der Brücke Hengstey. In diesem Bereich steht in Richtung Köln von Samstagnachmittag bis Samstagabend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.









