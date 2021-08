Bauarbeiten an der A46

Die Behinderungen gibt es in Fahrtrichtung Iserlohn zwischen dem Kreuz Hagen und Hagen-Elsey. Der Verkehr läuft dann hier über zwei eingeengte Fahrspuren an der Baustelle vorbei. Außerdem ist an der Anschlussstelle Hohenlimburg die Auffahrt von der Elseyer Straße Richtung Iserlohn gesperrt. Ein Umleitung ist ausgeschildert. Es geht darum, die betonierten Seitenteile der Brücke sowie die Geländer, die Abdichtung und die Entwässerung in Ordnung zu bringen. Laut Autobahn Westfalen sollen die Arbeiten mehrere Monate dauern.