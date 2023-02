Baukosten immens gestiegen

Der Umbau der ehemaligen Polizeiwache zur Kita wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Dafür sorgen Änderungen an den ursprünglichen Planungen aber vor allem die in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine explodierenden Preise. Es geht um Mehrkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Heute wird darüber im Jugendhilfeausschuss beraten.

