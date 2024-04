Baumesse in der Stadthalle

Was die Besucher erwartet

Auf der Baumesse können sich alle informieren, die in Zukunft planen ein Haus zu bauen oder zu renovieren. Hier findet man alles, was man dafür benötigt - von Baumaterialien über Fenster und Türen hin zu Photovoltaikanlagen und Sicherheitsbauelementen. An mehreren Ständen wird es Vorträge zu verschiedenen Themen geben.

Die Polizei ist ebenfalls mit einem Stand vertreten und informiert über Einbruchschutz und Sicherheit. Die passenden Sicherheitsbauelemente können auf der Messe angeschaut und mit einem Messerabatt gekauft werden.

Vor Ort sind knapp 40 Aussteller aus der Region, mit denen man gerne ins Gespräch kommen kann und auch soll. Sie möchten den Besuchern wertvolle Tipps und Inspiration mit auf den Weg geben.

Für ausreichende Sitzmöglichkeiten und Verpflegung sorgt das Restaurant der Stadthalle.

Die Messe findet Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt, der Eintritt kostet 5€.