Behinderung im Wandel der Zeit

Thema ist die Verfolgung von Menschen mit Behinderungen in der NS-Zeit in Hagen. Dabei geht es zum Beispiel um Patientenmorde oder Zwangssterilisierung. Die Ausstellung von der Fachhochschule Dortmund, der Caritas und dem Projektkurs Geschichte des Rahel-Varnhagen-Kollegs vergleicht die Situation damals mit der heutigen Zeit.

Sie zeigt Biografien von Menschen aus der NS-Zeit, Interviews mit Opferangehörigen aus Hagen und Gespräche von Hagener Schülern mit Menschen mit einer Behinderung über Diskriminierung im Alltag.

Die Ausstellung in der Johanneskirche geht noch bis zum 31. August, danach wandert sie bis Dezember durch Schulen und Kirchen in Hagen und anderen Städten in der Umgebung. Zuletzt ist die Ausstellung im Rahel-Varnhagen-Kolleg, die das Ganze ja auch mit organisiert hat.