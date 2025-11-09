Navigation

Bericht: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Veröffentlicht: Sonntag, 09.11.2025 23:31

Erneut werden Drohnen über kritischer Infrastruktur in Belgien gemeldet. Drei Drohnen sollen über ein Kernkraftwerk geflogen sein.

Belgisches Atomkraftwerk Doel
© Oliver Berg/dpa

Drohnensichtungen

Brüssel (dpa) - Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden - dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Abend unter Berufung auf den Betreiber Engie. Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äußern. 

Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.

Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt.

© dpa-infocom, dpa:251109-930-270909/1

Weitere Meldungen

Bundeswehrtagung: «Unsere Art zu leben ist in Gefahr»

Politik In Berlin trifft sich die Bundeswehr-Führungselite.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

EU-Einigung: Ukraine kann bei Verteidigungsfonds mitmachen

Politik Angesichts der Bedrohungen durch Russland soll künftig deutlich mehr EU-Geld in Richtung Rüstungsindustrie fließen. Auch ukrainische Unternehmen können auf Unterstützung hoffen.

Drohnenproduktion in der Ukraine

Nationaler Sicherheitsrat beschließt Aktionsplan

Politik Viele Jahre wurde über die Bildung eines Nationalen Sicherheitsrats geredet. Jetzt gibt es ihn.

Pistorius und Merz
skyline