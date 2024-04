Berufliche Weiterentwicklung in der eigenen Stadt

Veränderungen im Arbeitsmarkt

Ausgetragen in der FernUni konnten Arbeitssuchende mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt treten und sich informieren. Der Konferenzsaal: Überfüllt. Das Interesse an beruflicher Entwicklung also ziemlich groß. Qualifikationsanforderungen und Fördermöglichkeiten sollen klar vermittelt werden, so das Ziel der Veranstaltung. Um das zu erreichen, müssen sich natürlich auch die Arbeitgeber an den Veränderungen im Arbeitsmark anpassen. Auch darüber hat sich die Agentur Mark gedanken gemacht, sagt die Fachbereichleiterin der Agentur Mark Johanna Muhl.

© Radio Hagen

Mehr Chancen für alle

Beim JOB DAY sollen natürlich alle Menschen angesprochen werden: Arbeitssuchende und Geflüchtete zum Beispiel. Unter anderem auch Menschen mit Behinderung. Da sind die Berührungspunkte mit den Unternehmen oftmals nicht vorhanden. Und das muss sich ändern, findet Christian Münch von der SIHK.

