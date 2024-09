Berufsschultag in Hagen

Nächste Woche Mittwoch pilgern hunderte junger Leute den Remberg rauf. Dafür sorgt der Berufsschultag, den die fünf Hagener Berufskollegs wieder gemeinsam organisieren. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Käthe-Kollwitz-Kolleg am Remberg statt.

© Käthe-Kollwitz-Schule Hagen