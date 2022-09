Berufsschultag kehrt nach Corona zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die fünf Hagener Berufskollegs den Berufsschultag wieder zum Leben erweckt. Schüler von der achten Klasse bis zur Oberstufe können dabei in ca. 130 Ausbildungsberufe hineinschnuppern. Handwerk, Pflege, Gestaltung - die Veranstalter achten auf ein vielfältiges Angebot und wollen so möglichst viele Interessierte erreichen. Vor Ort kann man mit Schülern und Lehrern in den Austausch gehen. Der 26. Berufsschultag findet nächsten Donnerstag in der Kaufmannsschule l statt und startet um 08:30 Uhr.