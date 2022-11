Bester Whisky aus Boelerheide

Boelerheide hat seit einiger Zeit einen besonderen Spezialitätenladen. In der Fritz-Reuter-Straße gibt es ein Fachgeschäft für guten Whisky. Inhaber Can Gör hat sich schon als junger Mann in die Whiskywelt hineingefühlt.

© Ralf Schaepe