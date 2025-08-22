Besuch aus Bruck in Hagen

Eine Delegation aus der österreichischen Partnerstadt Bruck an der Mur besucht derzeit Hagen. Heute (Freitag) Nachmittag haben sich die Besucher ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Vor über 50 Jahren wurde die Städtepartnerschaft ins Leben gerufen, und sind besteht noch immer.

© Charlien Schmitt Stadt Hagen