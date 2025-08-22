Navigation

Besuch aus Bruck in Hagen

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 17:12

Eine Delegation aus der österreichischen Partnerstadt Bruck an der Mur besucht derzeit Hagen. Heute (Freitag) Nachmittag haben sich die Besucher ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Vor über 50 Jahren wurde die Städtepartnerschaft ins Leben gerufen, und sind besteht noch immer.

© Charlien Schmitt Stadt Hagen

Die Partnerschaft bestand ursprünglich mit der damals noch selbstständigen Stadt Hohenlimburg. Oberbürgermeister Erik Schulz lobte die langjährige Verbundenheit der Gemeinden. Mit dem Eintrag ins Goldene Buch setze man erneut ein Zeichen für diese Verbindung.

