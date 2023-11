Neuer Eintrag in das Goldene Buch

Anlässlich des Kurzfilmfestivals ,,Eat my shorts'' heute Abend kommen viele bekannte Schauspieler nach Hagen. So zum Beispiel auch die Schauspieler Dietmar Bär, Jörg Hartmann und Reiner Schöne, die mit einem Eintrag in das Goldene Buch geehrt wurden.

