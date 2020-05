Besuch im Krankenhaus

Die Regeln gelten für alle Krankenhäuser in Hagen. Zusammen haben sie sich mit dem Gesundheitsamt und der Feuerwehr abgestimmt. Das gemeinsame Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sieht vor, dass jeder Patient zwei Kontaktpersonen benennen kann, die jeweils einen Ausweis erhalten. Pro Patient und Tag darf eine Person für eine Stunde am Nachmittag zu Besuch kommen. Kontrolliert wird am Eingang.