Betrunkener Tankbetrüger

Gestern Morgen hat ein Mann in Hagen gleich doppelt falsch getankt. Der Mann hatte sein Auto gegen halb acht an einer Tankstelle an der Hagener Straße für etwa 100 Euro vollgetankt und war ohne zu bezahlen davon gefahren. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei informiert.





© Markus Weissenfels/FUNKE Foto Services