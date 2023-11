Bier Liebhaber*innen aufgepasst!

Bier in der Volme Galerie

Ein erfrischendes Bier und etwas zu essen, was will man mehr? Deswegen veranstaltet Hopfen und Malz auch den Bier- und Futtermarkt in der Volme Galerie. Heute und morgen (Freitag und Samstag) ab drei Uhr können Menschen aus Hagen den Markt besuchen. Die erwartet Bier zum probieren, etwas zu essen und ein Quiz.

Viel zu probieren

Es gibt natürlich die verschiedensten Biersorten direkt vom Fass, oder aus der Flasche. Dabei kommt jede Person auf ihren Geschmack, denn von Pils, über Maracuja Bier und den verschiedensten Sorten Craftbier ist alles dabei. Und damit man seinen Favoriten ganz unbeeinflusst finden kann kostet jedes Glas Bier 3,50€.

Neben der Verkostung von Bier gibt es bei dem Bier- und Futtermarkt auch noch einen Kicker und Musik. In diesem Sinne: Prost!