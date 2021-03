Bilanz der Commerzbank

Die Pandemie bestimmt auch die Bankgeschäfte. Sie hat auch bei der Commerzbank den Trend zur Digitalisierung beschleunigt. Viele Leute erledigen ihre Geldgeschäfte im Moment lieber per App oder Internet. 21.000 Kunden hat die Commerzbank in Hagen, zur Niederlassung gehören auch die Regionen Iserlohn und Lüdenscheid.

Im letzten Jahr stand vor allem die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus. In der Region konnten ihnen Coronakredite in Höhe von 136,7 Millionen Euro bereit gestellt werden. In der Pandemie setzten viele Leute auch auf Sicherheit, kümmern sich um ihre Wertanlagen oder kaufen Wohneigentum.