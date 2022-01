Bilanz der Silvesternacht

Es ging schon am Nachmittag los und dann bis in den frühen Morgen. Beschwerden gingen aus den Bereichen Altenhagen, Wehringhausen, Haspe und aus dem Bahnhofsumfeld ein. Verstöße aller Art sorgten für Platzverweise und Bußgelder.

Einer Veranstaltungshalle an der Rehstraße wurde kurzfristig eine Feier mit 150 Leuten untersagt, in Hohenlimburg gab es einen Großeinsatz: In einer Kellerbar wollten 200 Leute international Silvester und Verlobung feiern. Das macht für den Veranstalter ein Bußgeld von mindestens 1000 Euro, für jeden Gast sind es 250.

Am frühen Neujahrstag musste dann noch eine Schlägerei mit Messereinsatz zwischen zwei Gruppen am Rathaus aufgelöst werden.