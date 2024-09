Respekt für Einsatzkräfte!

© Radio Hagen

Eine Spätschicht beim Ordnungsamt

Das Ordnungsamt kümmert sich nicht nur um Falschparker. Ruhestörungen, Zwangseinweisungen von psychisch kranken Personen, Bußgeld und vieles mehr liegt im Arbeitsbereich der Kräfte. Mit den letzten Jahren haben die Aufgaben zugenommen und immer mehr entlasten die Ordnungskräfte auch die Polizei hier in Hagen. Gleichzeitig müssen sie sich fast täglich Beleidigungen oder sogar tätlichen Angriffen aussetzen. Wir durften David und Mohammed bei ihrer Arbeit in einer Spätschicht begleiten. Sie erzählen von Respektlosigkeit als alltäglichem Begleiter und dem Umgang mit Personen, die nur aufgrund der Uniform aggressiv gegenüber den Kräften werden.

24 Stunden auf dem Rettungswagen

24 Stunden 110% geben und Menschen rund um die Uhr retten. Sascha und Daniel von der Feuerwehr Hagen arbeiten nicht nur auf dem Rettungswagen, sie sind gleichzeitig auch Feuerwehrmänner. Von 7 Uhr am Dienstag bis 7 Uhr am Mittwoch geht die Schicht. Wie viel Schlaf in der Nacht wirklich geht weiß niemand. Jederzeit kann der Melder gehen und ein Mensch ihre Hilfe brauchen. Das zehrt an den Nerven, aber nachts um 3 Uhr brauchen genauso viele Menschen Hilfe wie am Mittag. Von Schwindel auf der Autobahn, über eine Kopfplatzwunde bis zu einer Schlägerei mit Schreckschusspistole ist alles dabei. Für die beiden ist genau diese Vielfalt und Abwechslung die Faszination am Beruf. Purer Stress, dazu kommen immer häufiger Beleidigungen oder sogar Schläge und Tritte. Den beiden ist es wichtig, dass ihre Arbeit Wertschätzung erfährt, denn jeder der Einsatzkräfte möchte am Schichtende auch nur nach Hause zur Familie zurückkehren.

Freitagnacht mit der Polizei

Die Polizei ist die letzte Instanz. Wenn andere weglaufen kommen sie und helfen. Ob Randale, Bedrohungen oder Unfälle, jede Situation kann gefährlich werden. Allein die Uniform zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und ist im Alltag immer wieder Grund für Anfeindungen. Alina und Loreen sind nicht oft zusammen auf Streife. Oftmals werden die Teams gemischt. Einige Personen weigern sich schlichtweg mit den weiblichen Beamtinnen zu sprechen. Bis hin zu Schubsen, Bespucken oder grundlosen Beleidigungen geht es in jeder Schicht. Jeder Einsatz kann schnell ausarten und darauf müssen sie vorbereitet sein. Für Alina und Loreen ist daher vor allem die Teamdynamik wichtig. Man muss sich aufeinander verlassen können. Die Beleidigungen versuchen sie mit der Uniform auf der Wache zu lassen. Diese richten sich für sie nicht gegen sie als Mensch, sondern lediglich gegen die Uniform.

Einblicke

Wie erleben die Einsatzkräfte ihre Arbeit?

Reporterin Lia Staniewski hat Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt in jeweils einer Schicht begleiten dürfen. Die Beiträge zeigen, wie der Alltag der Einsatzkräfte aussieht und wie sie respektloses Verhalten erfahren. Aber wie empfindet ein Außenstehender die Situationen denen die Kräfte tagtäglich ausgesetzt werden?

Wir bedanken uns noch einmal bei allen Beteiligten der Polizei, der Feuerwehr und dem Ordnungsamt Hagen!





Eine lange Version des Interviews mit der Polizei findet sich unter unseren Podcasts oder hier.