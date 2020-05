Bilanz Zoll

Der Zoll hatte im letzten Jahr in der Region gut zu tun. Zum Hauptzollamt Dortmund gehören auch die Standorte Gelsenkirchen, Hagen und Siegen, zusammen sorgten sie für Einnahmen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Der Zoll kontrolliert zum Beispiel die Ein- und Ausfuhr von Waren, ist Schwarzarbeit auf der Spur oder bei Razzien in Shisha-Bars mit am Start.