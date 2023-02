Birke, Hasel, Gräser & Co.: Alles zur Pollenflugsaison 2023

Für viele ist der Frühling mit die schönste Jahreszeit, für andere die Hölle: Stichwort Pollenflug. Treten die ersten Symptome wie eine juckende Nase oder tränende

Augen auf, ahnen viele schon, dass es wieder soweit ist. Über 20 Prozent der Kinder und mehr als 30 Prozent der Erwachsenen entwickeln eine Allergie in Deutschland. Eine nicht kleine Anzahl an Menchen. Dabei ist der Heuschnupfen besonders stark vertreten.

Viele haben mit ihren oberen Atemwegen Probleme, denn hier können die Schleimhäute anschwellen, worauf die Nase mit Schnupfen und Juckreiz reagiert. Es gibt auch vereinzelt extrem starke Fälle, bei denen sich sogar ein asthmatischer Husten bilden kann.

Alltags-Tipps für Allergiker

Alltags-Tipps für Allergiegeplagte gibt es viele, doch welche helfen denn wirklich? Am einfachsten, gleichzeitig aber auch teuersten ist es, während der Heuschnupfenzeit Urlaub in einer pollenfreien Region zu machen. Das ist aber nur selten möglich und man müsste schon weit dafür reisen. Aber auch zuhause gibt es Möglichkeiten, den Kontakt mit Pollen

zu minimieren.

Strategisch lüften bei niedrigem Pollenflug: in der Stadt am Morgen, auf dem Land am Abend.

Pollenbelastung im Schlafzimmer niedrig halten: Vor dem Schlafen Haare waschen, Betten nicht im Freien trocknen.

Teppiche und Polster regelmäßig saugen (evtl. Staubsauger mit Pollenfilter anschaffen), Böden feucht wischen.

Autofenster beim Fahren geschlossen halten. Gegebenenfalls einen speziellen Pollenfilter einsetzen.

Pollenflug 2023 - das ist der Kalender

Manch einer weiß gar nicht, weswegen gerade die Nase läuft oder die Augen rot werden. Daher gibt es - nicht nur für Betroffene selbst - für jedes Jahr einen Pollenflugkalender, der aufzeigt, welche Pollen aktuell in den verschiedenen Monaten durch die Luft fliegen. Den Anfang machen üblicherweise die Hasel und Erle. Kurz danach startet die Pollenflugsaison der Birke - bis im späten Frühling auch die Gräser anfangen, zu blühen.





© Hexal/Wetter Online © Hexal/Wetter Online

An hang der Grafik lässt sich erkennen, dass die Pollenflugsaison sich also bis weit in den Sommer hinein zieht. Manch Allergiker hat daher über das gesamte Jahr verteilt mit Pollen zu kämpfen, andere sind nach nur ein paar Monaten durch. Wer betroffen ist, weiß nach ein paar Jahren eigentlich ziemlich exakt, wann es für die Person beginnt und wann es auch wieder endet. Dass sich neue Allergien hinzuentwickeln ist eher unwahrscheinlich, aber nie zu 100 Prozent auszuschließen. Genauso wie die Tatsache, dass man im Alter nicht doch noch bestimmte Allergien entwickelt, nachdem man eigentlich jahrzehntelang gar nichts damit zu tun hatte.

Autor: Joachim Schultheis