Bitte um Spenden

Luthers Waschsalon braucht Unterstützung in Form von Spenden. Die Einrichtung der Diakonie ist eine Anlaufstelle für Menschen ohne feste Bleibe. In der Corona-Krise musste auch der Waschsalon sein Angebot ändern. Zwei mal in der Woche verteilt er nun Lebensmittel an Bedürftige.

