Auf der Elberfelder Straße kommen wie jedes Jahr alte Bekannte zusammen, um die Vorweihnachtszeit ausklingen zu lassen. Die Citygemeinschaft und die Hagenagentur sorgen für Bier und Glühwein, die Einnahmen gehen an die Weihnachtsbeleuchtung. "Blau unterm Baum" hat sich im Laufe der Jahre zu einer regelrechten Kultveranstaltung entwickelt. Auch heute Abend gilt, wie schon in den Jahren davor, Glasverbot in der Innenstadt.