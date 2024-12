Sicherheit bei Blau unterm Baum

Für das traditionelle Klassentreffen am 23. Dezember hatten die Veranstalter das Sicherheitskonzept für dieses Jahr ohnehin schon ausgeweitet. Nach den Ereignissen von Solingen sind mehr Sicherheitskräfte und auch ein Sanitätsdienst im Einsatz. Am Wochenende gab es nochmal Gespräche mit den Sicherheitsbehörden und Optimierungen an den Zufahrten.