Blick hinter die Kulissen der Firma Riepe

Das Familienunternehmen ist ein Vollsortimenter für Sanitätsfachhandel und versorgt seit fast 70 Jahren an sechs Standorten in Westfalen die Menschen mit Produkten aus den Bereichen Kinderorthopädie, Reha-Technik, Home Care sowie Orthopädie- und Orthopädie-Schuhtechnik. Egal ob Sonderbauten im Reha-Bereich, spezielle Einlagen für Schuhe oder auch Prothesen und Orthesen für beinahe jedes Körperteil. Von den rund 130 Mitarbeitern, die bei Riepe beschäftigt sind, arbeiten 110 hier in Hagen. Mittlerweile gibt es in Hagen neben dem Hauptsitz an der Hagener Straße nur noch eine weitere Niederlassung in der Elberfelder Straße. Vor zwei Jahren wurde das neue Manufaktur- und Kommissionierungsgebäude eröffnet. Dafür wurde eine Summe von über 10 Millionen Euro investiert.

So sieht es in der Manufaktur aus

Bilder aus der Manufaktur

Eine Sitzschale wird nach Maß angefertigt. Laura Maurya / Radio Hagen Ein Mitarbeiter der Orthopädie-Schuhtechnik arbeitet an einer Presse für Einlagen. Laura Maurya / Radio Hagen Ein Mitarbeiter arbeitet an einer Schleifmaschine im Bereich der Orthopädie-Schuhtechnik. Laura Maurya / Radio Hagen Die Waschanlage für Hilfsmittel wie Rollstühle, Toilettenstühle oder Rollatoren (von der Seite). Laura Maurya / Radio Hagen Die Waschanlage für Hilfsmittel wie Rollstühle, Toilettenstühle oder Rollatoren (von vorne). Laura Maurya / Radio Hagen Das große Lager von Riepe befindet sich im gleichen Gebäude. Laura Maurya / Radio Hagen Hier in der Werkstatt werden zurückgegebene Hilfsmittel untersucht und ggf. repariert. Laura Maurya / Radio Hagen

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören