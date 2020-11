Blitzeinbruch bei Juwelier

In der Nacht wurde der Juwelier Ercosman in der Hagener Innenstadt erneut das Ziel von Einbrechern. Im Laden an der Mittelstraße gab es bereits vor einigen Wochen einen Blitzeinbruch, heute gegen halb drei in der Nacht schlugen Unbekannte erneut zu.





© Alex Talash