Blitzer am Finanzamt

Seit Ende Mai blitzt eine neue Anlage am Finanzamt in Richtung Emilienplatz und in Richtung Rathausstraße. Auf dem Ring in Höhe Finanzamt gilt Tempo 30. Außerdem ist die Strecke in der Regel für schwere Lkw gesperrt. Ziel ist es, die hohe Stickstoffdioxid-Belastung der Luft zu senken.

Im vergangenen Jahr waren es in Richtung Emilienplatz etwa 30.000 Verwarnungen und 600 Bußgelder. In beiden Richtungen gab es insgesamt 2000 Lkw-Verstöße.